Компания из США выплатит властям 1,4 миллиона долларов за поставки «Газпрому»

Американская сервисная компания Cameron («дочка» Schlumberger) выплатит властям США около 1,4 миллиона долларов за поставки своей продукции «Газпрому» в обход санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского минфина.

«Базирующийся в Хьюстоне, Техас, поставщик товаров и услуг для нефтегазовой отрасли компания Cameron согласилась выплатить 1 423 766 долларов США для урегулирования своей возможной гражданской ответственности за очевидные нарушения, связанные с предоставлением услуг российской энергетической компании "Газпром нефть шельф" для нефтяного проекта на арктическом шельфе», — говорится в тексте заявления.

В июле Государственный департамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству «Северного потока-2». По словам представителя ведомства, американские дипломаты обсуждали строительство газопровода с Германией, Украиной и Польшей и другими странами, которые могут «пострадать» от запуска газопровода.

«Газпром» объявил о полном окончании строительства «Северного потока-2» 10 сентября. Однако для начала прокачки газа трубопровод должен пройти сертификацию в Германии.