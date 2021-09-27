Бывший министр предсказал экономике Украины тяжелый кризис

Экономику Украины ждет тяжелый кризис. Такое будущее стране предсказал ее бывший министр экономики Виктор Суслов в своей статье для издания «Главред».

По его словам, прежде всего кризис коснется электроэнергетики и теплоснабжения, а следующая зима для Украины будет «очень тяжелой».

Связано это будет с тем, что Евросоюз нуждается в дополнительных объемах газа из России. Чтобы окупить инвестиции в трубопровод «Северный поток — 2», Москва планирует снабжать континент дополнительными объемами именно по этой магистрали, считает Суслов.

Украинские власти же, предпочитающие закупать газ в Европе, а не напрямую у «Газпрома», пострадают от роста цен на этот энергоноситель.

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Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Перед началом прокачки газа необходимо провести пуско-наладочные работы, а также сертифицировать магистраль. Ввод газопровода в эксплуатацию поддержал кандидат в канцлеры Германии от партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, подчеркнув, что газопровод является коммерческим проектом.

Если после запуска газопровода «Северный поток-2» транзит газа через Украину прекратится, то это может привести к банкротству «Нафтогаза», допустил ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

До этого около 40 депутатов Европейского парламента из Польши и государств Балтии направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать антимонопольное расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ.