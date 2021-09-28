В России высмеяли угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с «Газпромом»

Сенатор Пушков: Киев не имеет никакого отношения к контракту между Венгрией и «Газпромом»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале высмеял угрозы Украины в адрес Венгрии из-за контракта с «Газпромом».

«В Европе угроз от Киева никто не боится — и меньше других Венгрия, которая жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это», — заявил он.

Сенатор подчеркнул, что Венгрии удалось успешно блокировать контакты Украины с НАТО, и страна может не ограничиться этим. При этом Киев не имеет никакого отношения к контракту между Россией и Венгрией, добавил политик.

По мнению Пушкова, Украина «надоела половине Европы со своими претензиями». «А ее "соответствующие" угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», — отметил он.

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал ударом от Венгрии подписание контракта с «Газпромом». Министр пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе».

