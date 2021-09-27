На Украине назвали ударом подписание контракта Венгрии с «Газпромом»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал ударом от Венгрии подписание контракта с «Газпромом». Об этом сообщает РИА Новости.

Министр пообещал, что Киев отреагирует «соответствующе». «Я также не считаю, что Венгрия видит Украину через призму российской политики, они ведут другую игру. И эта игра состоит в том, чтобы параллельно достигать прогресса и в отношениях с Украиной, и с РФ, но эта игра не может длиться вечно», — сказал он. По словам Кулебы, отношения между странами «заходят в точку конфликта».

27 сентября «Газпром» подписал с Венгрией новый контракт на поставку газа. Российская компания будет продавать Венгрии 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет.

В МИД Украины заявили, что «удивлены и разочарованы» решением Венгрии. При этом генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон сообщил, что Киев в ответ на это может значительно снизить или даже полностью остановить транзит газа в Венгрию через Украину.