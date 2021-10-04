Дания сообщила о соответствии «Северного потока-2» требованиям

Датское энергетическое агентство сообщило, что газопровод «Северный поток-2» соответствует требованиям и может начать функционировать, передает Bloomberg. Одновременно Дания указала, что для введения первой нитки в эксплуатацию необходимо выполнить еще несколько условий.

«Компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь — все условия для эксплуатации трубопровода В», — уточнили в агентстве.

Одновременно стало известно, что первую нитку газопровода уже начали заполнять газом. «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — говорится в сообщении компании-оператора.

Эксперты считают, что запуск газопровода «Северный поток-2» снизит стоимость газа для европейских потребителей. Трубопровод достроили 10 сентября. Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию газопроводу предстоит пройти сертификацию. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что процедура займется несколько месяцев и завершится в начале 2022 года.