В МИД оценили сертификацию «Северного потока-2»

Замглавы МИД Грушко: все необходимые шаги для сертификации «Северного потока-2» сделаны

Для сертификации газопровода «Северный поток-2» предприняты все шаги, в том числе в правовой области. Такую оценку дал замглавы МИД России Александр Глушко. Его слова приводит ТАСС.

«Процедуры идут, трудно сказать, какие юридические закорючки могут использовать противники этого проекта», — заявил Глушко.

Ранее немецкий политолог Штефан Майстер заявил, что любой новый канцлер ФРГ все равно поддержит проект «Северный поток-2». По его словам, запуск газопровода уже поздно останавливать, и у политических сил Германии сложился определенный консенсус в отношении завершения и реализации проекта.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил об окончании строительства «Северного потока-2». Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров в год.