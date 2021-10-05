Акции «Газпрома» побили абсолютный рекорд

На торгах во вторник, 5 октября, акции компании «Газпром» побили абсолютный рекорд и впервые в истории превысили отметку 380 рублей, поднявшись до 382,85 рубля за штуку. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. Как сообщает «Интерфакс», некоторые игроки рынка не исключают, что в скором времени акции могут преодолеть отметку 400 рублей за штуку.

Ралли наблюдается последние несколько дней на фоне рекордного роста биржевой цены на газ в Европе. На открытии торгов цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1228,8 доллара за тысячу кубометров.

В понедельник, 4 октября, на этом фоне и на новостях о начале заполнения «Северного потока-2» акции «Газпрома» побили два рекорда за день.