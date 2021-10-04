Газ в Европе подешевел после начала заполнения «Северного потока-2»

Цена на газ в Европе резко снизилась после того как стало известно, что первую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом. В ходе торгов в понедельник, 4 октября, котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на 70 долларов и опускались до 1124 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

Ранее в ходе торгов стоимость достигла рекордного значения: ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достигал 1200,36 за тысячу кубометров.

В понедельник, 4 октября, Датское энергетическое агентство сообщило, что газопровод соответствует требованиям и может начать функционировать, но для введения первой нитки в эксплуатацию необходимо выполнить еще несколько условий. Одновременно стало известно, что первую нитку газопровода уже начали заполнять газом.

На фоне роста цены на газ и на новостях и «Северном потоке-2» акции российского «Газпрома» дважды за день побили рекорд и торговались по 371,96 рубля за штуку.