Акции российских компаний установили несколько рекордов

Российский фондовый рынок и акции российских компаний, в том числе «Газпрома» и «Сбербанка», установили несколько рекордов в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 4 октября.

Индекс Мосбиржи дважды за день обновил исторические максимумы. В 11:10 мск индекс поднялся до 4119,13 пункта, а в 15:55 — до 4131,39 пункта. К закрытию торгов индекс составил 4112,72 пункта (плюс 0,63 процента). Индекс РТС по итогам дня вырос до 1785,75 пункта (плюс 0,8 процента). Курс доллара на 18:40 стоил 72,55 рубля (минус 0,17 рубля), курс евро — 84,27 рубля (минус 0,02 рубля).

Также дважды за день обновили рекорды акции «Газпрома». Днем они выросли до 369,5 рубля, побив максимум от 22 мая 2008 года. В 17:32 они торговались по 371,96 рубля за штуку на позитивных новостях о «Северном потоке-2». Дания признала газопровод соответствующим всем требованиям, а его оператор Nord Stream 2 сообщил, что первую нитку начали заполнять газом.

Акции «Сбербанка» также установили исторический максимум. В 15:56 они подорожали на 3,56 процента по сравнению с открытием торгов, до 349,31 рубля за штуку. Предыдущий рекорд был установлен 30 сентября.

Стоимость нефти достигла семилетнего максимума на рекомендациях мониторингового комитета ОПЕК+ не повышать текущий уровень добычи. Декабрьские фьючерсы Brent превысили 81 доллар за баррель впервые с 2014 года. На 18:40 они торговались по 81,73 доллара (плюс 3,03 процента). Ноябрьские фьючерсы WTI торговались по 78 долларов (плюс 2,79 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» стал «Сбербанк» (плюс 2,34 процента, до 346,39 рубля за акцию), «Газпром» (плюс 2,26 процента, до 371,45 рубля) и «Лукойл» (плюс 1,93 процента, до 7122 рубля). Больше остальных потеряли в цене акции компаний «Яндекс» (минус 3,86 процента, до 5543,8 рубля), НЛМК (минус 3,57 процента, до 204,92 рубля) и «Норникель» (минус 2,31 процента, до 21 612 рубля).