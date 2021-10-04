Акции «Газпрома» побили рекорд второй раз за день

Акции «Газпрома» выросли до 371,96 рубля за штуку и побили рекорд второй раз за день

Стоимость акций «Газпрома» обновила исторический рекорд второй раз в ходе торгов на Московской бирже 4 октября. В 17:32 мск они торговались по 371,96 рубля за штуку.

Подорожанию ценных бумаг предшествовала новость о том, что Датское энергетическое агентство признало соответствие «Северного потока-2» всем требованиям. Там отметили, что газопровод может начать функционировать. Примерно в то же время компания-оператор Nord Stream 2, сообщила, что первую нитку «Северного потока-2» начали заполнять газом.

Ранее 4 октября акции российской компании выросли до 369,5 рубля и побили рекорд, державшийся с 22 мая 2008 года. В 17:50 акция стоит 370 рублей. Акции «Газпрома» продолжают дорожать на новостях о росте стоимости природного газа на европейских рынках. 4 октября цены газа вновь повторили рекорд, превысив 1200 долларов за тысячу кубометров.

10 сентября завершилось строительство газопровода «Северный поток-2» мощностью 55 миллиардов кубометров в год. Две нитки объекта длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Перед вводом в эксплуатацию газопроводу предстоит пройти сертификацию. Глава МИД России Сергей Лавров допустил, что процедура займется несколько месяцев и завершится в начале 2022 года.