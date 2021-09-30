Акции Сбербанка обновили исторический максимум

Акции Сбербанка поднялись почти на 4 процента до 342,2 рубля за штуку на торгах Мосбиржи

Стоимость акций Сбербанка в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 30 сентября, обновила исторический максимум, установленный 2 сентября. Котировки поднялись почти на четыре процента до 342,2 рубля за штуку.

Курс доллара на 18:40 составлял 72,64 рубля (минус 0,2 рубля), курс евро — 84,15 рубля (минус, 0,36 рубля). Индекс Мосбиржи поднялся до 4103,52 пункта (плюс 1,11 процента) и приблизился к рекорду. Индекс РТС вырос на 1777,74 пункта (плюс 1,21 процента).

Декабрьские фьючерсы нефти марки Brent выросли на 0,6 процента (78,56 доллара за баррель), ноябрьские фьючерсы нефти марки WTI — на 0,67 процента (75,33 доллара). Цены на газ вновь обновили рекорд, поднявшись выше 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Лидерами роста «голубых фишек» стали Сбербанк (плюс 3,94 процента, до 341,36 рубля за штуку), TCS Group (плюс 3,81 процента, до 6 645,8 рубля) и «Сургутнефтегаз» (плюс 3,75 процента, до 36,8 рубля). Больше всего подешевели ценные бумаги «Норникеля» (минус 2,49 процента, до 21 664 рубля), НЛМК (минус 0,99 процента, до 216,36 рубля) и Лукойла (минус 0,97 процента, до 6924 рубля).