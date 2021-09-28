Акции российских нефтяных компаний побили исторический рекорд

Стоимость акций российских компаний «Газпром нефть», «Лукойл» и «Роснефть» на торгах 28 сентября взлетела. Бумаги «Газпром нефти» к моменту публикации растут на 1,75 процента (481,6 рубля), на максимуме цена доходила до 484,6 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Акции «Лукойла» дорожают на 1,04 процента (7059 рублей, на максимуме — 7077 рублей), «Роснефти» — на 0,92 процента, до 635,85 рублей (636 рублей на максимуме).

Акции компаний побили исторические рекорды на фоне подорожания нефти выше 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. На момент публикации стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре доходила до 80,24 доллара за баррель (плюс 0,9 процента).

Аналитики связывают рост цен на нефть с дефицитом газа в некоторых регионах мира, в условиях которого потребители переключаются на более дешевую нефть. Цены на газ также бьют рекорды: стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF превышает 1000 долларов за тысячу кубометров.