Цены на нефть и газ поставили рекорды

Цена на нефть достигла рекордного значения с октября 2018 года

Цены на нефть и газ установили рекорды, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Стоимость нефти впервые с октября 2018 года поднялась выше 80 долларов за баррель, а цена газа впервые в истории превысила тысячу долларов за тысячу кубометров.

На момент публикации стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре составляла 80,58 доллара за баррель. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 1,3 процента.

Нефть марки WTI торговалась по 76,53 доллара за баррель. Рост по сравнению с предыдущим торговым днем составил 1,4 процента.

В комментарии изданию MarketWatch автор аналитического сервиса Sevens Report Research Тайлер Ричи отметил, что рост цен на нефть вызван дефицитом газа в некоторых регионах мира, в условиях которого потребители переключаются на более дешевую нефть.

В свою очередь, стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском хабе TTF на момент публикации равнялась 85,25 евро за мегаватт-час, или 1031,3 доллара за тысячу кубометров. Подорожание по сравнению с уровнем закрытия сессии 27 сентября составило 11,4 процента.

Цена газа росла на протяжении всего сентября на фоне стремления трейдеров пополнить запасы перед зимним сезоном, а также ограничения поставок из России после аварии на заводе структуры «Газпрома» в Новом Уренгое.

