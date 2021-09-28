Цена на газ рекордно взлетела

Цена на газ на нидерландском хабе TTF рекордно взлетела, впервые в истории достигнув отметки в тысячу долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент публикации стоимость октябрьского фьючерса равнялась 83,42 евро за мегаватт-час, или 1022,58 доллара за тысячу кубометра. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил девять процентов.

На пике цена доходилf до 1031 доллара за тысячу кубометров. Аналитики связывают рост цен на газ в Европе, продолжающийся с конца августа, с ажиотажным спросом, низким уровнем заполненности подземных хранилищ, а также с перебоями в поставках, в том числе из-за аварии на заводе структуры «Газпрома» в Новом Уренгое.

В свою очередь цена на нефть марки Brent утром 28 сентября также достигла рекордных значений, превысив отметку в 80 долларов за баррель, что стало наивысшим показателем с октября 2018 года. На момент публикации стоимость фьючерса с поставкой в ноябре равнялась 80,18 доллара за баррель. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,81 процента.