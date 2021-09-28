Рубль сохранил позиции к доллару

Курс рубля к доллару остался на уровне 27 сентября

Курс рубля на открытии основной сессии Московской биржи во вторник, 28 сентября, демонстрирует незначительную динамику.

По состоянию на 10:00, доллар торгуется на уровне 72,52 рубля (плюс 0,009 рубля), евро — 84,68 рубля (плюс 0,19 рубля). Таким образом, российская валюта сохранила позиции к американской, курс остается на уровне предыдущего дня.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся до 4110,9 пункта и обновил исторический максимум второй день подряд. Индекс РТС вырос до 1783,96 пункта.

Стоимость ноябрьских фьючерсов нефти марки Brent поднялась выше 80,5 доллара за баррель впервые с мая 2018 года. На 10:03 декабрьские фьючерсы Brent торгуются по 79,6 доллара (плюс 1,12 процента), ноябрьские фьючерсы WTI — по 78,34 доллара (плюс 1,18 процента). Цена газа впервые превысила тысячу долларов за тысячу кубометров.

Акции «Роснефти» достигли исторического максимума — в 10:11 они торговались по 636 рублей за штуку. Предыдущий рекорд был установлен накануне — 629,35 рубля.