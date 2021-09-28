Аналитики спрогнозировали изменения курса рубля до конца года в беседе с «Известиями». По их данным, несмотря на то что фундаментальные факторы играют скорее на стороне рубля, серьезное его укрепление к новому году вряд ли возможно.

«Мы установили прогнозный диапазон на IV квартал по курсу USD/RUB на уровне 71,5-74 рубля за доллар», — сказала аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. По ее словам, ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России останется главным фактором, способствующим укреплению нацвалюты. Отмечается, что также поддержку рублю продолжит оказывать в целом благоприятная ситуация на нефтяном рынке.

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«Наш прогнозный диапазон на конец 2021 года для курса рубля к доллару США и евро составляет 68-73 рублей за доллар США и 78,5–92,7 рубля за единицу европейской валюты», — считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Александр Осин.

Главным риском для курса рубля является анонсированное Федрезервом США на сентябрьском заседании постепенное сворачивание денежных вливаний с четвертого квартала текущего года. Отмечается, что этими средствами на протяжении многих месяцев поддерживаются цены рисковых активов, в том числе сырье и валюты развивающихся рынков. По словам экспертов, начало ужесточения денежной политики ФРС способно привести к давлению на их цены и уменьшению оптимизма инвесторов. Это значимый негатив для рубля.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с 5 до 5,8 процента. Кроме того, ведомство прогнозирует курс 73,6 рубля за доллар по итогам декабря против 72,8 рубля, ожидавшихся в июле. Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5 процента в этом году, 4,8 процента — в следующем. По прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,2 процента вместо 3,8 процента, как предполагалось ранее. На 2022 год прогноз по добыче и экспорту нефти повышен, а по добыче и экспорту газа — понижен.

