Ухудшен прогноз по инфляции в России

Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России на конец года с пяти до 5,8 процента, передает ТАСС.

Кроме того, ведомство прогнозирует курс 73,6 рубля за доллар по итогам декабря против 72,8 рубля, ожидавшихся в июле. Рост инвестиций в основной капитал в рамках базового варианта составит 4,5 процента в этом году, 4,8 процента — в следующем. По прогнозам Минэкономразвития, ВВП России в 2021 году вырастет на 4,2 процента вместо 3,8 процента, как предполагалось ранее. На 2022 год прогноз по добыче и экспорту нефти повышен, а по добыче и экспорту газа — понижен.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина предрекла России пик инфляции в сентябре, когда ее значение может достигнуть семи процентов. Она пояснила, что после сентября должен сказаться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которую ЦБ ведет с марта. При этом рост цен замедлится, поскольку эффект разовых факторов будет влиять на него все меньше.

10 сентября Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. Нынешнее значение стало наивысшим с ноября 2019 года, когда ключевая ставка была снижена до 6,5 процента в рамках плановой политики ЦБ по смягчению денежно-кредитных условий.