Глава Центробанка предрекла пик инфляции

Глава ЦБ Набиуллина: инфляция в России может достичь пиковых семи процентов в сентябре

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предрекла России пик инфляции, она отметила в интервью РБК, что ее значения могут достигнуть семи процентов в сентябре.

По нашей оценке, мы находимся на пиковых значениях годовой инфляции, а в четвертом квартале ожидаем снижения инфляции. В сентябре возможно еще некоторое повышение годовых показателей. Но прежде всего это связано с эффектом базы, потому что в сентябре прошлого года у нас было пусть небольшое, но снижение цен, на 0,1 процент Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Набиуллина пояснила, что после сентября должен сказаться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которую ЦБ ведет с марта, кроме того, будет исчерпываться эффект разовых факторов. Она выразила надежду, что семь процентов — это действительно пиковые значения и потолок возможного роста инфляции.

7 процентов это, по мнению Набиуллиной, пиковая отметка инфляции

Ранее в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации» подсчитало, что годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74 процента. Росстат уточняет, что инфляция в стране за период с 31 августа по 6 сентября 2021 года составила 0,07 процента. На предыдущей неделе этот показатель фиксировался на отметке в 0,09 процента.

О причинах разгона инфляции

Глава Центробанка отметила, что в середине 2020 года, когда оценивалась ситуация, считалось, что превалировать будут дефляционные риски. Неожиданностью стал быстрый рост мировой экономики, который стимулировал производство в России экспортных товаров и значительные темы восстановления. Она уточнила, что даже вторая, осенняя волна кризиса не привела к серьезным спадам, а восстановительный тренд продолжился.

Набиуллина рассказала, что контрциклическая политика все равно была бы, даже если было возможно предсказать происходящее. Контрциклическое регулирование предполагает реализацию денежно-кредитной политики (ДКП) с целью избежать кризисных явлений в экономике либо минимизировать их негативные последствия.

Контрциклическая политика была бы, конечно, все равно, потому что пандемия привела к резкому падению экономической активности и спроса. Но, безусловно, сейчас тяжело говорить, «что было бы, если бы», потому что было очень много неопределенностей. Может быть, траектория ставки была чуть иной, если бы мы были уверены, что экономика будет так быстро восстанавливаться Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава ЦБ пояснила, что проводится постоянный анализ ситуации. Она указала, что есть устойчивые факторы инфляции, которые находятся выше уровня в четыре процента, на которые невозможно оказать влияние, например, мировые цены на зерно, сталь. Через кредитно-денежную политику Центробанк может оказать влияние на то, насколько издержки перейдут в цены.

Прогнозы по инфляции

Набиуллина также оценила вероятность «перелета» с ужесточением кредитно-денежной политики, из-за чего через несколько кварталов и после повышения ключевой ставки в пятый раз инфляция может опуститься ниже четырех процентов.

Решения мы принимаем исходя из того, какой инфляция будет в будущем, потому что на прошлое повлиять невозможно. Но текущая инфляция тоже важна: она во многом определяет инфляционные ожидания, а они — будущую инфляцию. И, конечно, решения по ставке — это не просто реакция на возросшие цифры — мы видим риски того, что инфляция может значительно и продолжительное время отклоняться от цели, в том числе из-за роста инфляционных ожиданий Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Материалы по теме Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Глава Центробанка уточнила, что приходится действовать аккуратно и в зависимости от поступающих данных. При этом она добавила, что пока не видит рисков перелета инфляции вниз. Набиуллина дала прогноз, что к цели в четыре процента инфляция вернется только во второй половине 2022 года.

10 сентября Центробанк в пятый раз поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых. ЦБ по-прежнему считает, что российская экономика «возвращается на траекторию сбалансированного роста», достигнув допандемического уровня. При этом существенным остается вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов, из-за чего «баланс рисков для инфляции смещен в сторону проинфляционных».

Нынешнее значение стало наивысшим с ноября 2019 года, когда ключевая ставка была снижена до 6,5 процента в рамках плановой политики ЦБ по смягчению денежно-кредитных условий. Впоследствии регулятор продолжил снижение главного ориентира для экономики под воздействием кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Вероятность глобального финансового кризиса

Набиуллина оценила вероятность глобального финансового кризиса и дала ответ, является ли пандемический кризис тем самым мировым явлением, которое все ждали, или возможно еще одно.

Она отметила, что коронавирусный спад стоит особняком, поскольку не связан с экономическим циклом, а кризисы связаны с кредитными и финансовыми циклами. Так, в условиях мягкой денежно-кредитной политики уже есть негативные последствия, как то накопление долгов во многих странах и отсутствие корреляции стоимости финансовых активов и рисков.

Набиуллина заключила, что вероятность кризиса очень низкая, сценарии Центробанка нельзя рассматривать как предсказание, однако он делает прогнозы, чтобы показать, как реализуются его разные типы, дать предсказуемость участникам рынка.

Ранее глава Центробанка оценила влияние вакцинации на экономику России. Она подчеркнула, что высокие темпы прививочной кампании позитивно сказываются на экономическом росте и уточнила, что отсутствие новых локдаунов дает больше уверенности инвесторам, поэтому косвенно, но вакцинация влияет на инвестиционную активность.

