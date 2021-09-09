Аналитик назвал причину снижения цен на бензин в России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков назвал причину снижения цен на бензин в России в период с 30 августа по 6 сентября. Его слова передает РИА Новости.

Аналитик обратил внимание на то, что в августе цены на бензин на бирже увеличились. Он объяснил это фактором сезонности и, как следствие, повышенным спросом на топливо. «В этом году люди больше ездят на автомобилях, многие страны закрыты, многие выбрали поехать в отпуск на автомобиле», — рассказал эксперт. Соответственно, в сентябре ситуация с ценами улучшается, потому что люди возвращаются на работу и сезонный фактор сходит на нет.

Кроме того, на цены повлияла угроза полного закрытия экспорта бензина, из-за чего нефтяные компании увеличили поставки на биржу. Также на НПЗ постепенно заканчиваются сезонные ремонты. «Это все вкупе стабилизирует ситуацию на рынке, и есть уверенность, что к концу года бензин уложится в рамки инфляции», — заключил Юшков.

Средние розничные цены на топливо в России в период с 30 августа по 6 сентября снизились впервые за год. В среднем за указанный период бензин подешевел на 15 копеек — с 49,08 до 48,93 рубля за литр.