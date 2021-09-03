Минэнерго оценило вероятность запрета на экспорт бензина

Заместитель министра энергетики России Павел Сорокин оценил вероятность введения запрета на экспорт бензина в России в интервью газете «Известия».

По словам Сорокина, этот запрет, как и другие, могут ввести в случае необходимости. В частности, это возможно, если объем сырья начнет уходить на экспорт. «Но мы бы все-таки хотели минимально вмешиваться в рынок какими-то мерами, которые могут его полностью сломать. Как мы знаем, запрет ввести легко, а отменить его потом гораздо тяжелее», — пояснил он.

Политик указал на то, что эффект от подобных мер продолжается очень долго. «Плюс это непредсказуемость политики и другие факторы, которые влияют на инвестиционные решения при модернизации НПЗ», — добавил он. Сорокин также отметил, что все возможные меры, которые могут быть применены, всегда находятся в повестке.

О том, что Минэнерго России предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке, стало известно в конце июля. Речь шла об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Позже «Коммерсант» сообщил, что правительство России передумало вводить эту меру.