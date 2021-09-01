Власти оценили риски повышения цен на бензин в России

Меры властей по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива убрали ажиотаж с биржевых торгов. Риска повышения цен на бензин в России нет. Такую оценку ситуации дал вице-премьер Александр Новак, передает «РИА Новости».
Он также отметил, что благоприятно на ситуацию повлияло снижение экспорта бензина из России почти до нуля без фактического ввода запрета. Основной экспортер — «Сургутнефтегаз» — по договоренности с правительством направил все свои объемы на внутренний рынок.
«Цена частично скорректировалась. Поэтому я думаю, что с традиционным падением спроса с наступлением осени она будет ещё более нормальной», — подчеркнул Новак.
Вице-премьер добавил, что Россия ожидает полного восстановления рынка нефти в 2022 году. «Мы ожидаем, что в этом году будет увеличение спроса примерно на 5,8-6 миллионов баррелей в сутки», — сказал Новак.
Ранее в Минэнерго рассказали, какой была бы реальная цена на бензин в России, если бы власти не вводили меры по ограничению роста цен на топливо. В среднем власти сэкономили россиянам 15 рублей на каждом литре топлива.Топливный рынок в стране регулируется, в том числе, за счет демпфирующего механизма.
В начале августа биржевые цены на бензин Аи-92 достигали рекордных значений, дойдя до 58,4 тысячи рублей за тонну. На фоне роста цен власти задумывались о временном запрете экспорта.