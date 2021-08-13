Цена бензина в России побила исторический рекорд

Бензин марки Аи-92 в европейской части России подорожал до 58 456 рублей за тонну, свидетельствуют данные территориального индекса Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена топлива побила исторический рекорд второй раз подряд после максимума 12 августа. Тогда Аи-92 стоил 58 031 рублей, а теперь бензин подорожал еще на 0,7 процента. Ранее рекордная стоимость Аи-92 фиксировалась 4 августа, цена поднялась до отметки 57 947 рублей. Стоимость А-95 также выросла, достигнув 59 930 рублей.

Для ограничения роста цен на бензин Минэнерго ввел меры, которые, по утверждению замглавы ведомства Павла Сорокина, в среднем сэкономили россиянам 15 рублей на каждом литре топлива при покупке на заправке. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, на встрече с представителями нефтяных компаний предложил временно ограничить доступ на топливные биржи профессиональных трейдеров. Меры также должны снизить стоимость бензина.

До того правительство России также рассматривало запрет на экспорт бензина для стабилизации ситуации, но от идеи было решено отказаться. О предложении о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке сообщалось в конце июля, речь шла об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца.