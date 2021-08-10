Российские власти придумали новый способ снизить цены на бензин. Профильный вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями нефтяных компаний предложил временно ограничить доступ на топливные биржи профессиональных трейдеров. Слова чиновника приводятся на сайте правительства.

«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — отметил Новак.

Также вице-премьер поручил Минэнерго скорректировать график ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с тем, чтобы «обеспечить баланс рынка в летний период».

При этом Новак отметил, что правительство пока не собирается вводить более радикальные меры, такие как запрет на экспорт бензина. Однако они могут быть применены в любой момент в случае ухудшения ситуации.

В начале августа биржевые цены на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько раз достигали рекордных значений, дойдя до 57,6 тысячи рублей за тонну.