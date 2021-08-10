Россиянам сэкономили 15 рублей на каждом литре бензина

В Минэнерго рассказали, какой была бы реальная цена на бензин в России, если бы власти не вводили меры по ограничению роста цен на топливо. В среднем власти сэкономили россиянам 15 рублей на каждом литре топлива. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, его слова приводит ТАСС.

«Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тысяч рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», — прокомментировал он.

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В настоящее время топливный рынок в стране регулируется, в том числе, за счет демпфирующего механизма. Он работает так: если экспортные цены на топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть разницы. В обратном случае уже нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о новом способе снизить цены на бензин. По его словам, для этого нужно временно ограничить доступ на топливные биржи профессиональных трейдеров. «В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — пояснил он.

В начале августа биржевые цены на бензин Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже несколько раз достигали рекордных значений, дойдя до 57,6 тысячи рублей за тонну. На фоне роста цен власти задумывались о временном запрете экспорта, но до этого пока не дошло. По данным газеты «Коммерсантъ», одним из аргументов для этого стал якобы наметившийся тренд на снижение экспортного паритета в связи с тем, что нефть подешевела ниже 70 долларов за баррель. Кроме того, на принятие решения повлияли заверения нефтяников о росте предложения на бирже.