Силуанов назвал риски «постоянной печати денег»

Мягкая кредитно-денежная политика и выпуск денег (эмиссия) грозят экономическим кризисом и ростом инфляции. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме, передает РБК. Он назвал такие действия противоречащими экономическим законам.

«Нельзя постоянно печатать деньги и не платить за это», — заявил Силуанов. По словам министра, за рост инфляции заплатят в первую очередь граждане с небольшим доходом. «Здесь любая ошибка — это последствие на доходы и благосостояние людей», — сказал Силуанов.

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Продолжение такой политики он назвал тупиковым путем. Министр напомнил, что многие страны решили отказаться от мягкой кредитно-денежной политики, поскольку столкнулись с негативными последствиями. В Канаде выросла инфляция и снизились темпы экономического роста, хотя в 2020 году бюджет страны увеличился в полтора раза. В Турции после мягкой бюджетной политики курс лиры обвалился на четверть, а инфляция разогналась до 19 процентов. Стремительный рост цен сделал отрицательной реальную ключевую ставку турецкого центробанка. Подход России к бюджетным тратам министр назвал «взвешенным».

Эксперты считают, что лучший способ защитить сбережения от инфляции — хранение их в разной валюте. «Соотношений может быть масса: 50-25-25, где 50 процентов отложено в рублях, а по 25 — в долларах и евро», — считает эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

В пятницу, 10 сентября, состоится заседание Центробанка (ЦБ) по ключевой ставке. Аналитики Bloomberg предсказывают повышение на 0,25–0,5 процентного пункта — до 6,75–7 процента. На прошлом заседании, 23 июля, ЦБ повысил ключевую ставку сразу на один процентный пункт — до 6,5 процента годовых. Повышение ключевой ставки позволяет сдерживать инфляцию, поскольку влияет на процент, под который банки выдают кредиты гражданам. Чем ставка выше — тем меньше денег находится в обращении.