Власти предложили бизнесу поделиться сверхдоходами с людьми

Российские экспортеры, которые получили сверхдоходы от мирового роста цен на сырье, должны поделиться. Такое предложение высказал министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

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«Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан, тех людей, которые страдают от инфляции», — отметил он. Силуанов напомнил, что Россия является одним из крупнейших экспортеров сырья. «Нам необходимо контролировать рост цен для наших граждан, чтобы инфляция не выбивалась за пределы, которые мы для себя определили, поэтому здесь применяются ограничительные меры — экспортные пошлины, демпфер», — отметил министр.

Силуанов считает, что властям следует обратить внимание на доходы бизнеса, которые идут не на инвестиции, а на выплату дивидендов. Он также добавил, что деньги в российском бюджете есть, но их нужно потратить эффективно, чтобы был рост экономики и благосостояния населения. Министр подчеркнул, что нельзя государствам постоянно печатать деньги, потому что в конце концов за все придется платить гражданам.

В конце мая первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство примерно на 100 миллиардов рублей неуплаченных налогов с прибыли, полученной за счет удачной конъюнктуры рынка во время пандемии коронавируса. В Кремле на это ответили, что в ситуации со сверхприбылями российских металлургов нет смысла искать виновных, потому что это «экономическая жизнь».