Богатые россияне переплатят 70 миллиардов налогов

По итогам первого полугодия сборы в бюджет от повышенного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 29 миллиардов рублей. Об этом на встрече с премьером-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, передает ТАСС.

Он напомнил, что собранные таким образом средства предполагается направить на помощь детям с орфанными заболеваниями. За год ожидается поступление порядка 70 миллиардов рублей.

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Ставка НДФЛ для граждан с доходом выше 5 миллионов рублей в год повышена с 13 до 15 процентов с января этого года. При этом дополнительный сбор направляется не в региональный бюджет, как с обычной ставки, а в федеральный.

Изменить ставку налога для россиян со сверхдоходами летом 2020 года предложил президент страны Владимир Путин. Он объяснил инициативу заботой о больных детях, семьи которых в настоящее время вынуждены собирать средства на лечение самостоятельно.

Плоская шкала налогов действовала в России с 2001 года. Депутаты оппозиционных парламентских партий неоднократно вносили законопроекты о ее отмене, но те неизменно отклонялись. В Минфине год назад заверили, что исключение для сверхдоходов будет разовым, дальнейшего изменения системы не планируется.

