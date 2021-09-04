Проблемы турецкой экономики нанесли удар по надеждам Эрдогана

Проблемы с сильным ростом цен в Турции, впервые за почти год сделавшие отрицательной реальную ключевую ставку центробанка, поставили под угрозу надежды президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, который выступает за смягчение денежно-кредитной политики, сообщает Bloomberg.

Инфляция в Турции выросла с 18,95 процента годовых в июле до 19,25 процента в августе. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали падения до 18,75 процента. При этом треть экономистов прогнозировала, что инфляцию поддержит рост цен на сырье и продукты питания. На публикации данных об инфляции курс турецкой лиры несколько снизился.

Неожиданный рост цен привел к тому, что реальная ключевая ставка, скорректированная на инфляцию, в Турции упала до -0,25 процента. Это стало дополнительной проблемой для главы центрального банка Шахапа Кавджиоглу. Он ранее обещал поддерживать ключевую ставку выше инфляции, но столкнулся с призывами Эрдогана снизить ставку уже в этом месяце.

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2 сентября Кавджиоглу сообщил, что в четвертом квартале рост цен начнет замедляться. «Продолжающееся ускорение инфляции подтвердило, что цикл ужесточения закончился в марте 2021 года после рекордного повышения ставки Центробанком Турции», — сказал Петр Матыс, старший валютный аналитик InTouch Capital Markets Ltd. «Ставка должна быть выше, но господин Кавджиоглу, по всей видимости, назначен для предотвращения дальнейшего ее увеличения», — считает он.

Теперь Кавджиоглу может ждать столкновение с Эрдоганом, который в прошлом месяце вновь высказал свое нетрадиционное мнение о том, что более высокие процентные ставки ускоряют инфляцию. «Отныне невозможен дальнейший рост цен, потому что мы переходим к более низким процентным ставкам», — сказал он.

С 2019 года Эрдоган уволил трех председателей центрального банка. С момента внезапного назначения Кавджиоглу в марте этого года лира упала более чем на 13 процентов. Ослаблению валюты в том числе способствовали и заявления президента Эрдогана, который выступает со спорным с точки зрения мировых центробанков тезисом о том, что снижение ключевой ставки должно сдержать рост цен.