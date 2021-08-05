Заявления Эрдогана обвалили курс турецкой лиры

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, усилившие давление на центральный банк страны, вновь привели к обвалу курса турецкой лиры, пишет Bloomberg.

Глава страны в телеинтервью местному телеканалу вновь выступил со спорным с точки зрения мировых центробанков тезисом о том, что снижение ключевой ставки должно сдержать рост цен. «Больше никаких высоких процентных ставок, потому что высокие процентные ставки принесут нам рост инфляции», — заявил он в преддверии заседания финансового регулятора, которое пройдет 12 августа. В результате лира дешевела и теряла 0,8 процента стоимости, к моменту подготовки материала курс доходил до 8,54 за доллар в ходе торгов на Стамбульской бирже.

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При этом Эрдоган оптимистично высказался о будущем экономики страны и заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году превысит семь процентов. Он также считает, что инфляция, которая в июле приблизилась к 19 процентам, начнет снижаться в августе. «Инфляция уже не сможет ускориться, потому что мы переходим к более низким ставкам. Думаю, я сейчас подаю куда-то сигнал», — добавил президент Турции, не уточняя адресата.

В начале лета аналогичные призывы Эрдогана к снижению ключевой ставки привели к тому, что национальная валюта 2 июня потеряла три процента стоимости. Тогда за доллар давали 8,8 лиры. В марте турецкая валюта падала почти до исторического минимума после того, как Эрдоган уволил главу Центрального банка Наджи Агбалу после повышения ключевой ставки. Новым председателем стал Шахап Кавджиоглу — он выступал против такой политики.