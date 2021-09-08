Силуанов заявил о готовности России дать денег Белоруссии

Россия готова предоставить Белоруссии финансовую поддержку, если партнеру по Союзному государству необходимы будут деньги. Об этом в ходе выступления на Московском финансовом форуме заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, в Москве видят, что Минск оказался в непростом финансовом положении. Однако, как подчеркнул Силуанов, главной задачей остается процесс интеграции, подписание стратегических планов по слиянию экономик двух стран.

В каком виде может быть оказана помощь, министр не уточнил. В последнее время эксперты называли сразу несколько способов, с помощью которых Белоруссия может получить средства из России.

Месяц назад действующий президент республики Александр Лукашенко заявил, что попросил новый кредит через Евразийский банк развития. В прошлом году страна уже получала деньги по этой линии, однако к настоящему времени они закончились

Также Россия может обналичить транш от Международного валютного фонда, полученной Белоруссией в виде пакета специальных прав заимствований (SDR). Непосредственно тратить их республика не может, но вправе уступить резервы в обмен на валюту по биржевой стоимости. Фактически Россия не нуждается даже в собственном пакете SDR, поскольку не собирается получать заимствования.

Кроме того, закрытие с декабря транзита белорусских калийных удобрений через Литву заставляет Минск искать обходные маршруты для поставок продукции за рубеж. Российские порты выглядят очевидным решением, но чтобы сохранить прибыльность поставок, Белоруссии придется договариваться о скидках и льготах.