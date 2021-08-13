Лукашенко приготовился получить миллиард долларов вопреки протестам США и ЕС

Власти Белоруссии приготовились получить от Международного валютного фонда (МВФ) около миллиарда долларов вопреки желанию США и ЕС, пишет Bloomberg.

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МВФ планирует направить странам 650 миллиардов долларов для их восстановления от пандемии. Деньги выделяются по квотам, которые определяются отдельно для каждой страны-члена фонда. Они зависят от величины экономики. На Белоруссию приходится квота в размере 0,14 процента от всего объема (около 910 миллионов долларов).

Издание отмечает, что единственное условие получения денег — признание государства другими членами фонда. В США отметили, что выступают за то, чтобы МВФ выделяла средства странам на борьбу с пандемий. Однако американская сторона с союзниками изучают и варианты давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В МВФ сообщили, что международное сообщество продолжает взаимодействовать с нынешним белорусским правительством. В начале августа Лукашенко попросил Россию предоставить стране новый кредит через Евразийский банк развития.

Белоруссия в июне получила второй транш от России на 500 миллионов долларов. В сентябре 2020 года стало известно, что Россия предоставит республике кредит размером полтора миллиарда долларов.