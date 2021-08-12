Литва поставила крест на транзите калия из Белоруссии

Санкции США против Белоруссии, введенные в понедельник, 9 августа, фактически поставили крест на транзите белорусских калийных удобрений через литовские порты с декабря текущего года. Об этом заявил министр транспорта и коммуникаций страны Мариус Скуодис, сообщает портал 15 min.

Он объяснил, что в теории ограничительные меры касаются только американских компаний и расчетов в долларах, но на практике европейские банки распространяют их на все расчеты и отказываются принимать платежи в евро.

«Я могу твердо заявить, что с декабря, когда санкции вступят в силу, белорусские удобрения перестанут перемещаться через Литву», — подчеркнул Скуодис.

Вместе с тем, по словам министра, эффект будет виден еще до зимы, ведь многие компании подготовятся к санкциям заранее. К этому их будут подталкивать финансовые учреждения, которые нервно воспринимают сотрудничество с потенциальными нарушителями санкционного режима. В том числе им могут закрывать расчетные счета.

Скуодис указал, что удобрения составляют треть грузов, следующих по железным дорогам Литвы. Из них 10 процентов транспортируются в Евросоюз, а остальные — в Китай, Индию, Бразилию и другие страны. Министр признал, что потери для национальных железных дорог окажутся очень серьезны, и уже сейчас правительство ищет способы, как компенсировать их.

Ранее таким же образом последствия американских санкций описал бывший старший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О'Тул. Он объяснил, что избранный формат давления на «Беларуськалий» иностранные компании воспринимают как вторичные санкции. А это значит, что каждый, кто захочет покупать белорусские удобрения, может оказаться в санкционном списке.

До этого Литва пригрозила Минску самостоятельно оборвать транзит удобрений из-за миграционного кризиса, возникшего в последние недели. Кроме того, санкции против поставок калия ввел Евросоюз, но эти меры касались относительно небольшой части экспорта.

Для Белоруссии экспорт калийных удобрений критически важен, поскольку это основной источник валюты в стране. Без нее Минску не удастся обслуживать значительный госдолг, почти полностью номинированный в иностранной валюте. Для решения этой проблемы власти страны дали себе право конфисковывать валюту у предприятий, а также попросили очередной кредит у России.