В Белоруссии вступил в силу указ о конфискации валюты

Указ президента Белоруссии Александра Лукашенко от 20 апреля, позволяющий Нацбанку в случае угрозы экономической безопасности начать конфискацию валюты и вводить различные валютные ограничения, вступил в силу.

С 9 июля регулятор имеет право полностью запрещать покупку валюты, устанавливать предел по количеству и срокам обменных операций, вводить их разрешительный порядок.

Конфискация будет проводиться под видом принудительного обмена валюты на счетах юридических лиц на белорусские рубли по официальному курсу. Отдельно Нацбанку разрешено требовать обязательную продажу валюты и ограничивать открытие и ведение счетов в иностранных банках для резидентов республики. Под угрозой национальной безопасности подразумевается критическое снижение золотовалютных резервов и резкие колебания курса национальной валюты.

Президентский указ был выпущен после того, как стало понятно, что США с июня больше не станут откладывать санкции в отношении нефтеперерабатывающей отрасли Белоруссии.

Такое решение сокращает поступление валюты в белорусский бюджет, а значит, угрожает ситуации с госдолгом. По состоянию на душу населения он превышает украинский, причем практически весь номинирован в иностранной валюте. При этом Минск продолжает терять золотовалютные резервы.

Ситуация усугубилась после введения санкций Евросоюзом, который таким образом отреагировал на принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Европа впервые ввела секторальные санкции, в том числе против калийной отрасли, ударила по МАЗу и БелАЗу, запретила привлекать финансирование на срок более 90 дней. Аналогичный пакет готовят в США, после чего валюты на госсчетах может остаться критически мало.

