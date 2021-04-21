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В Белоруссии приготовились изымать валюту

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об изменениях в законах о валютном регулировании, который позволяет Нацбанку на срок до одного года жестко ограничивать в стране валютные операции. Об этом говорится на сайте главы республики.

Регулятор получил право изымать валюту у юридических лиц, принудительно конвертируя ее в белорусские рубли по собственному курсу. Также он сможет запрещать валютные и валютно-обменные операции, ставить предельные суммы и сроки таких сделок, требовать получить на них специальное разрешение и не давать вести счета в иностранных банках.

К таким мерам власти приготовились на случай, как объяснили в пресс-службе президента, «угрозы экономической безопасности Белоруссии и стабильности ее финансовой системы».

Причиной таких действий властей стало резкое ухудшение ситуации с золотовалютными резервами (ЗВР) и стремительный рост государственного долга, который большей частью номинирован в иностранной валюте. С января 2020 года ЗВР уменьшились на четверть, достигнув 6,9 миллиарда долларов, что уже меньше минимального норматива Международного валютного фонда (МВФ). По прогнозам, до конца года страна потеряет еще почти миллиард долларов.

Однако проблема усугубляется тем, что реальной валюты у Нацбанка еще меньше. Как следует из его статистики, запасы валютных активов составляют 2,8 миллиарда долларов, из них 2,1 миллиарда размещены на банковских депозитах, а остаток — в иностранных ценных бумагах.

Поток валюты в страну существенно сократится и из-за давления США, которые вернули девять белорусских государственных предприятий в санкционный список. Среди них ключевые экспортеры нефтепродуктов, работа которых позволяла приводить в страну доллары.

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