США дали срок бизнесу свернуть дела с белорусскими компаниями под санкциями

Министерство финансов США выпустило лицензию, позволяющую девяти белорусским госкомпаниям завершить дела с американским бизнесом и свернуть операции до 3 июня. Документ опубликован на сайте американского ведомства.
Предприятия находятся под санкциями с 2007-2011 годов, но в 2015 году ограничения были приостановлены, и с этого момента лицензия регулярно продлевалась. В начале марта Вашингтон объявил о восстановлении односторонних рестрикций.
Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина», «Нафтан», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».
19 апреля Минфин США выпустил дополнительную лицензию под номером 2H, которая дает предприятиям 45 дней на то, чтобы американские компании могли полностью завершить дела и свернуть все операции с партнерами, попавшими под возобновление санкций.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы.
Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения повторного голосования. Сам белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад. Акции жестко пресекают силовые ведомства республики, десятки тысяч людей были задержаны, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты.