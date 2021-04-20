США дали срок бизнесу свернуть дела с белорусскими компаниями под санкциями

Министерство финансов США выпустило лицензию, позволяющую девяти белорусским госкомпаниям завершить дела с американским бизнесом и свернуть операции до 3 июня. Документ опубликован на сайте американского ведомства.

Предприятия находятся под санкциями с 2007-2011 годов, но в 2015 году ограничения были приостановлены, и с этого момента лицензия регулярно продлевалась. В начале марта Вашингтон объявил о восстановлении односторонних рестрикций.

Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и его американское подразделение Belneftekhim USA, «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Белшина», «Нафтан», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

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19 апреля Минфин США выпустил дополнительную лицензию под номером 2H, которая дает предприятиям 45 дней на то, чтобы американские компании могли полностью завершить дела и свернуть все операции с партнерами, попавшими под возобновление санкций.

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Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники требуют отставки Лукашенко и проведения повторного голосования. Сам белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад. Акции жестко пресекают силовые ведомства республики, десятки тысяч людей были задержаны, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты.