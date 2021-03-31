США восстановят санкции против госпредприятий Белоруссии

США восстановят ранее отмененные односторонние санкции против девяти госпредприятий Белоруссии. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, передает ТАСС.

«Госдепартамент [США] не в состоянии рекомендовать еще одно продление [приостановки действия рестрикций]. Особенно в свете мнения Конгресса, выраженного в [санкционном] законе о суверенитете и демократии Белоруссии от 2020 года. Текущие продления истекут 26 апреля», — заявил американский дипломат.

Речь идет о компаниях «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала, «Белшина», «Гродно азот», «Гродно химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк стекловолокно».

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Прайс добавил, что ситуация в области прав человека ухудшилась до, возможно, «низшей точки в истории независимой Белоруссии». Однако, по его словам, новое решение Вашингтона является обратимым. Он заявил, что власти Белоруссии держат за решеткой «больше 300 политических заключенных», и призвал к их «полному освобождению без предварительных условий», а также к прекращению «насилия властями в отношении белорусского народа».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы.

США ввели санкции в отношении Белоруссии в 2006 году. В октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США.

В Белоруссии массовые протесты начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. Участники акций требуют отставки Лукашенко и проведения нового голосования. Выступления протестующих жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками. Сам белорусский лидер утверждал, что за происходящим стоит Запад.