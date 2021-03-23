Белоруссия призвала США к объективности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время телефонного разговора с советником госсекретаря США Дереком Шоле призвал американскую сторону объективно подходить к оценке ситуации в республике. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».

Глава МИД «акцентировал внимание на контрпродуктивности попыток оказания давления на суверенное государство», сказано в сообщении пресс-службы белорусского ведомства.

Макей отметил, что «ряд заявлений американской стороны сделаны, как под копирку». Он также предостерег Шоле от желания воздействовать на работу правоохранительной или судебной системы Белоруссии.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко последним диктатором Европы.