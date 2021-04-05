Лукашенко заявил об информационной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об идущей информационной войне, передает БЕЛТА.

«Идет информационная война, уже не противоборство (хотелось бы, чтобы это было хотя бы противоборство). Боюсь, что дальше хуже будет в плане информационного противостояния», — отметил он.

Лукашенко заверил, что тщательно подбирает кандидатов на должности, на которых надо противодействовать соответствующим вызовам. «Подбираем, выкристаллизовывая из общества. Наверное, из тысяч человек одного», — сказал он.

Ранее министром информации Белоруссии был назначен Владимир Перцов, который ранее занимал пост директора представительства МТРК «Мир».

В Белоруссии с августа прошлого года идут протесты с требованием отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Сам глава государства утверждает, что за происходящим стоит Запад.