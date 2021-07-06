В Белоруссии назвали главное средство против санкций ЕС и США

В правительстве Белоруссии назвали отсутствие эффекта от санкций главным средством против ограничительных мер Европейского союза (ЕС) и США в отношении республики. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, пишет БЕЛТА.

«В настоящее время мы работаем над тем, чтобы предприятия и отрасли Белоруссии не понесли ущерба от санкций. Отсутствие эффекта от санкций — это пока наша главная контрсанкция», — объяснил Головченко.

По его мнению, одной из причин давления на страну является ее успешное экономическое развитие. Он также выразил надежду, что Белоруссия сможет справиться с негативным влиянием санкций благодаря наличию «запаса прочности, силы и воли».

При этом Головченко отметил, что власти по-прежнему готовы к диалогу с западными странами, «но только без диктата».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство внимательно присмотреться к западным компаниям, которые ведут бизнес в Белоруссии. «Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», — заключил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через Белоруссию в Китай и Россию. «Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — заявил он.