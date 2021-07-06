Лукашенко призвал правительство внимательно следить за западными компаниями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал правительство и Национальный банк страны внимательно присмотреться к западным компаниям, которые ведут бизнес в республике. Об этом сообщает Telegram-канал БЕЛТА.

Во время совещания о противодействии санкционным мерам в отношении страны Лукашенко предложил сотрудничать с тем бизнесом, который «понимает» руководство Белоруссии.

По его мнению, к другим компаниям, которые не понимают закон, властям следует изменить отношение. «Если кто-то нас не понимает и развернул борьбу против белорусского государства, вы знаете, как к ним относиться», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поручил правительству ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. «Пусть через Финляндию в Китай и Россию поставляют свою продукцию. Или через Украину — там хорошие дороги», — добавил он.

В апреле в Белоруссии запретили ввоз и реализацию на территории страны продукции немецкой компании Liqui Moly, чешского автоконцерна Skoda и немецкой косметической корпорации Beiersdorf (владеет брендом Nivea). В правительстве меру обосновали необходимостью защиты национальных интересов «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». До этого перечисленные компании потребовали от Международной федерации хоккея (IIHF) перенести чемпионат мира по хоккею из Белоруссии в другую страну из-за нарушений прав человека во время протестов после прошлогодних выборов президента республики.