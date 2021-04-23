В Белоруссии запретили три западные компании

Власти Белоруссии запретили ввоз и реализацию на территории своей страны продукции трех западных компаний, говорится в сообщении на сайте правительства.
Под запрет попала продукция немецкого производителя моторных масел Liqui Moly, чешского автоконцерна Skoda (принадлежит немецкому Volkswagen) и немецкой косметической корпорации Beiersdorf. Последняя владеет брендом Nivea.
В релизе кабинета министров мера обосновывается необходимостью защиты национальных интересов «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Отмечается, что в случае выявления запрещенных товаров, их будут принудительно вывозить за пределы Белоруссии, а продавцам выдаваться предписания на запрет реализации.
При этом запрет не коснется товаров, ввозимых гражданами из-за границы для личного пользования, а также ввозимых дистрибьюторами для транзита через Белоруссию.
В середине апреля белорусские власти запрещали ввоз части продукции под брендом Nivea, обосновывая его выявленными санитарными нарушениями.
Все три компании должны были стать спонсорами чемпионата мира по хоккею, который планировался к проведению в мае-июне в Минске и Риге. Однако впоследствии они потребовали от Международной федерации хоккея (IIHF) перенести турнир в другую страну из-за нарушений прав человека во время протестов после прошлогодних выборов президента. В итоге чемпионат было решено провести только в Риге.