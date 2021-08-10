В США назвали тяжелые последствия санкций для Белоруссии

Новые санкции США против белорусского руководства, введенные в годовщину начала протестов в республике, тяжелее, чем могут казаться. Об этом заявил бывший старший советник санкционного агентства OFAC в Минфине США Брайан О'Тул, передает РБК.

Администрация президента Джо Байдена ударила по основным секторам экономики, которые приносят валютную выручку, в том числе по калийной отрасли. «Беларуськалий» был назван главным источником доходов «режима Лукашенко», поэтому он попал в санкционный список, однако его монопольного трейдера ОАО «Белорусская калийная компания» (БКК) там нет.

Дело в том, что БКК принадлежит «Беларуськалию» только на 48 процентов, а остальные доли находятся под контролем Белорусской железной дороги и страховой компании «Белэксимгарант». Ни та, ни другая под новые ограничительные меры не попали, что и стало поводом не включать в список БКК, согласно правилу 50 процентов.

Однако, по словам О'Тула, такая формальность не говорит о том, что белорусский калий можно будет поставлять в США или продавать за доллары. Согласно правилам OFAC, БКК выступает как экспортный агент «Беларуськалия», а значит, любая вывозимая продукция считается имуществом, которое можно заблокировать.

Произвольные сделки купли-продажи между белорусскими компаниями сути дела не меняют. Эксперт сравнил ситуацию с той, что сложилась вокруг попавшего под санкции российского концерна «Калашников». Он заметил, что было бы очень странно, если бы «Рособоронэкспорт» до того, как стал участником санкционного списка сам по себе, имел бы право поставлять автоматы Калашникова сборки одноименного концерна в США.

Помимо этого, указ Байдена позволяет вводить санкции в отношении любых неамериканских лиц за «существенное содействие или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки» как «Беларуськалию», так и остальным фигурантам списка. О'Тул указал, что большинство иностранных компаний в настоящее время интерпретируют подобную формулировку как вторичные санкции (наказание за сделки с компаниями, находящимися под санкциями США), поэтому они будут воздерживаться от любых контактов с белорусскими госпредприятиями.

Как следует из генеральной лицензии Минфина США, американский бизнес должен свернуть все сделки с «Беларуськалием» и его дочерними предприятиями до 8 декабря 2021 года.

Ранее санкции против калийной отрасли Белоруссии ввел Евросоюз. Однако Брюссель не стал составлять список компаний, речь шла только об эмбарго на поставки. При этом ограничения касались не всех категорий, большая часть калийного экспорта в ЕС санкции пока не затронули. Также накануне, 9 августа, импорт белорусского калия запретила Великобритания, но для Лондона он и без того был почти нулевым.

До этого остановить транзит белорусских калийных удобрений через свои порты пригрозила Литва. Такие угрозы стали реакцией на миграционный кризис на границе двух стран. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что поставки пойдут через Мурманск по Северному морскому пути, пусть это и дороже. Кроме того, глава государства попросил у России очередной кредит на миллиард долларов.