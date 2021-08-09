Великобритания ударила по белорусскому калию и бензину

Власти Великобритании в годовщину начала протестов в Белоруссии ввели новые экономические санкции, которые коснулись калийных удобрений, нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), а также товаров, используемых в производстве сигарет. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

Удар в ограничении торговли с Белоруссией пришелся на основные экспортные позиции республики, приносящие ей валютную выручку, которая необходима для платежей по госдолгу.

Расширены и персональные санкции — помимо президента страны Александра Лукашенко и шести его соратников, в список попал российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

Министр иностранных дел Великобритании Доменик Рааб указал, что продукция государственных белорусских предприятий, чья выручка идет на поддержание режима Лукашенко, не будет продаваться в королевстве. Кроме того, он отметил, что британские авиакомпании не будут взаимодействовать с самолетами из роскошного авиапарка главы Белоруссии.

Ограничения затронули поставки товаров и технологий двойного назначения (могут использоваться в военных целях), а также покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов.

В воскресенье, 8 августа, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал, что Евросоюз продолжит усиливать санкционное давление до тех пор, пока Лукашенко не прекратит репрессии в отношении гражданского общества.

Между тем Лукашенко в понедельник, 9 августа, во время разговора с журналистами и общественниками заявил, что надеется на помощь России в транзите калийных удобрений, а также на снижение цен на газ.