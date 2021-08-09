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Британия ввела новые санкции против Белоруссии

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Фото: Simon Frederick / Unsplash

Власти Великобритании ввели новый пакет санкций против Белоруссии. Об этом пишет Reuters.

Reuters отмечает: Лондон добивается того, чтобы санкции затронули как можно большее число людей вокруг белорусского президента Александра Лукашенко. Меры Британии коснутся даже официального сайта правительства страны и запрещают покупку белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Санкции также затронут производителей калийных удобрений и экспортеров нефти.

21 июня США также ввели новый пакет санкций против компаний и некоторых граждан Белоруссии, туда вошли шесть юридических и 16 физических лиц. В частности, под ограничения попал белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ), внутренние войска страны, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД, УВД Брестского облисполкома и Центр изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

Кроме того, Европейский союз стремится ввести санкции против экспорта калийных удобрений и транзита газа из России, чтобы лишить белорусские власти устойчивой опоры. В Минске же считают, что такие меры только навредят западным странам.

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