Лукашенко назвал Цепкало креатурой спецслужб России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал основателя Парка высоких технологий, оппозиционера Валерия Цепкало креатурой спецслужб России. Трансляция его выступления доступна на YouTube.

«Цепкало — это креатура спецслужб России при [Сергее] Степашине, [который] возглавлял ФСК», — сказал Лукашенко.

Цепкало закончил МГИМО и был помощником у первого руководителя независимой Белоруссии Станислава Шушкевича. Его на эту должность «внедрил» Степашин, поскольку Шушкевич представлял националистов, которые тогда «рвались к власти» в Белоруссии, утверждает Лукашенко.

Однако затем Москва увидела, что президентом может стать сам Лукашенко, и Степашин «подбросил» Цепкало в лагерь его сторонников, продолжил белорусский лидер.

«Они меня не знали вообще и видят, что я могу стать президентом. Ну, надо в этом лагере иметь своего человека. Кебич мне подсунул Федуту, а Степашин этого. Вот так пришел Цепкало», — добавил Лукашенко.

Цепкало хотел участвовать в президентских выборах в 2020 году, однако не был зарегистрирован. Он покинул страну после того, как в отношении него началась доследственная проверка.

Сергей Степашин в 1993-1995 годах возглавлял Федеральную службу контрразведки России.