Белорусским силовикам пообещали 11 миллионов евро за арест Лукашенко

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало пообещал силовикам выплатить 11 миллионов евро за арест президента Александра Лукашенко. Об этом он заявил в своем видеообращении на YouTube.
Он рассказал, что разработана специальная технология, которая позволит всем желающим перечислить деньги на вознаграждение за арест «преступника номер один». При этом средства не будут списываться сразу: они будут зарезервированы на счетах жертвователей и уйдут на специальный счет только после того, как Лукашенко будет задержан.
Цепкало выразил уверенность в успехе задуманного. «Я абсолютно убежден, что и внутри системы существует огромное количество порядочных, принципиальных людей, для которых служение народу, служение закону является не пустым звуком», — сказал он.
Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало хотел участвовать в президентских выборах в 2020 году, однако не был зарегистрирован. Он покинул страну после того, как в отношении него началась доследственная проверка.
Выборы состоялись 9 августа. ЦИК объявил, что Лукашенко набрал 80 процентов голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10 процентов. Это вызвало массовые протесты по всей стране, которые продолжались несколько месяцев. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны.