В Белоруссии покончил с собой 17-летний обвиняемый в массовых беспорядках

В Белоруссии покончил с собой 17-летний Дмитрий Стаховский, обвиняемый в массовых беспорядках после президентских выборов. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Стаховский был сиротой и жил в общежитии в Минске. Именно сотрудники общежития указали на него как на участника протестов, после чего молодой человек стал фигурантом уголовного дела. 25 мая Дмитрий был на допросе.

Перед смертью Стаховский написал в социальных сетях, что в его поступке виноват Следственный комитет. «Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок, как суицид. Но мои силы были на исходе», — пояснил Дмитрий.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Это вызвало массовые протесты, которые продолжались несколько месяцев.