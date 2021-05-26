Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал идею о введении ответственности за призывы к санкциям против страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко, комментируя данную инициативу на встрече в парламенте, заявил, что ее следует проработать с юридической точки зрения. При этом президент подчеркнул, что если кто-то внесет подобное предложение, то оно будет принято. Он также добавил, что это будет не белорусским «ноу-хау», так как примеры подобных законодательных норм уже есть в других странах, однако очень нужным для Белоруссии.

Ранее Лукашенко назвал экспорт национальной продукции на «традиционные рынки» эффективным способом противодействовать западным санкциям. По его словам, справиться с последствиями экономических ограничений, введенных в Европе, республика сможет, наращивая экспорт в регионы, где ее продукция является востребованной: Африку, Индию и Китай.