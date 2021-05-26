Лукашенко назвал способ противодействия западным санкциям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал экспорт национальной продукции на «традиционные рынки» — эффективным способом противодействовать западным санкциям. Об этом сообщает издание «Сб. Беларусь сегодня».

По его словам, справиться с последствиями экономических ограничений из Европы республика сможет наращивая экспорт в регионы, где ее продукция является востребованной: Африку, Индию и Китай. «А учитывая то, что пандемия закрыла многие предприятия в мире (не только предприятия, но и целые страны), мы оказались востребованными», — сказал Лукашенко.

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Он добавил, что сейчас белорусской промышленности нельзя сбавлять темпы производства, а также возложил надежды на помощь со стороны России, отметив, что она является основным торговым партнером, «никакой катастрофы в торгово-экономических отношениях с которой у нашей страны нет».

Ранее о планах ЕС ввести жесткие санкции против Белоруссии заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он пояснил, что новые ограничения могут коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов. Также власти ЕС могут ограничить доступ республики к европейским технологиям.

О подготовке новых европейских санкций сообщала также бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она заверила, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель пообещал ей ввести новые санкции против Минска из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair.