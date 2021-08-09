США ударили по экономике Белоруссии, введя новые санкции в отношении страны и приурочив их к годовщине президентских выборов, победу на которых местный Центризбирком присудил Александру Лукашенко. Соответствующий релиз размещен на сайте американского Минфина.

В качестве повода для введения ограничений указано «нападение на демократические устремления и права человека, транснациональные репрессии и коррупции». Санкции распространяются на ключевые секторы белорусской экономики, ее институты и людей, которых Вашингтон считает сторонниками Лукашенко, а также на Национальный олимпийский комитет (НОК).

Новым указом президента Джо Байдена расширяется действие прежнего акта, принятого в 2006 году в ответ на «нарушение демократических процессов в Белоруссии». В перечне субъектов санкций указаны физические лица, имеющие отношение к белорусским властям или ответственные, по мнению США, за нарушение прав человека после прошлогодних выборов, в том числе права на мирные массовые собрания и выражение политической позиции.

Также под ограничения попали компании и предприятия оборонного, энергетического секторов, занятые в табачной, калийной промышленности, транспортной и строительной отраслях. В дальнейшем по решению Госдепартамента к этому перечню могут быть добавлены новые направления и отрасли.

Аналогичные американским санкции ввела Канада. В заявлении властей, опубликованном на сайте правительства, указывается, что новые меры должны максимально осложнить доступ белорусских государственных субъектов к международным финансам.

Ранее 9 августа санкции в отношении Белоруссии ввела Великобритания. Они направлены на основные экспортные отрасли национальной экономики: нефтеперерабатывающую и калийную. Лондон рассчитывает перекрыть источники валютной выручки для Минска.

Позднее Лукашенко обратился к Москве с просьбой предоставить новый кредит через Евразийский банк развития. Свою просьбу белорусский президент объяснил пандемией коронавируса.

